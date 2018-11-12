12.11.2018

2018-11-12 13:05:40

В Египте нашли древние мумии кошек

При раскопках в Египте обнаружено уникальное захоронение, состоящее из семи гробниц. Три из них относятся к периоду Нового царства, остальные датируются временами Древнего царства, пишет сайт .



В гробницах Нового царства лежали мумии кошек и их деревянные и бронзовые статуэтки. Сакральный смысл захоронения ученым еще предстоит выяснить.