Полицейские в Усть-Куте уничтожили изъятые из подпольных казино игровые автоматы: устройства по изъятию денег у азартного населения вывезли со склада и, после принятия решения об их утилизации, раскатали бульдозером.

Полицейские в Усть-Куте уничтожили изъятые из подпольных казино игровые автоматы: устройства по отъему денег у азартного населения вывезли со склада и, после принятия решения об их утилизации, раздавили тяжелой гусеничной техникой.Уничтожение двадцати трех "одноруких бандитов" происходило на специальном полигоне: по игровым автоматам, разложенным на земле, проехали бульдозером.