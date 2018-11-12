В ДТП пострадали двое человек

В ДТП пострадали двое человекВ Киржаче произошла авария, виновником которой стал 23-летний житель Гусь-Хрустального.В пресс-службе регионального ГИБДД рассказали, что ДТП с участием двух автомобилей случилось днем 11 ноября на 12-м километре трассы «Дубки – Киржач».По предварительной информации, водитель за рулем машины KIA Cerato при выезде со второстепенной дороги, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115, которая ехала по главной дороге.В результате происшествия травмы получили водитель «пятнашки» и его пассажир – 23-летняя девушка.В ГИБДД уточнили, что водитель иномарки, из-за невнимательности которого и произошла авария, не является собственником автомобиля и не вписан в страховой полис.