Подозреваемые задержаны

Подозреваемые задержаныВ конце октября этого года ночью в полицию по Кольчугинскому району обратился 45-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Мужчина рассказал, что двое неизвестных украли у него деньги. Злоумышленники постучали в его квартиру, а когда он открыл им дверь, стали требовать всех денег, что у него были. Преступники угрожали ножом. Боясь за свою жизнь, кольчугинец отдал им 18 тысяч рублей.Полицейские установили личности подозреваемых. Им оказались 32-летний ранее судимый местный житель и его 40-летний друг. Они во всем признались, пояснив, что похищенные деньги успели потратить на собственные нужды.Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемые задержаны.