Потерпевшая забыла телефон на кассе в одном из торговых центров

Потерпевшая забыла телефон на кассе в одном из торговых центровПолицейские раскрыли кражу денег с банковской карты в одном из торговых центров Костромы, сообщает управление МВД России по Костромской области.В дежурную часть обратилась 55-летняя женщина. Она сообщила, что опасается за сохранность своих сбережений, так как потеряла телефон, оснащенный системой бесконтактной оплаты. Сотрудники уголовного розыска не только нашли смартфон, но и установили движение средств по счету потерпевшей.По данным полиции, женщина забыла телефон на кассе в одном из торговых центров. Администратор торговой точки нашел этот аппарат и воспользовался им. 22-летний молодой человек оплатил с банковского счета потерпевшей покупку в интернет-магазине.Сотрудники полиции задержали подозреваемого, по факту кражи возбуждено уголовное дело.