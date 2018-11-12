Мужчина указывал, тратил эти средства на хозяйственные нужды

Мужчина указывал, тратил эти средства на хозяйственные нуждыЖителя Коврова избрали на должность председателя ТСЖ еще в апреле 2015 года.Мужчина собирал деньги у жильцов, чтобы оплатить обязательные и другие платежи, которые он должен был внестии на расчетные счета.Но с октября по ноябрь 2017 года ковровчанин, пользуясь должностными полномочиями, переводил со счета ТСЖ на свой личный счет чужие деньги. Мужчина указывал, тратил эти средства на хозяйственные нужды. В общей сумме председатель присвоил себе 105 тысяч рублей.Мужчина, у которого растут маленькие детей, полностью признал свою вину.Ему назначено 2 года условно с испытательным сроком на 3 года. Кроме того, он добровольно вернул жильцам украденные деньги.