В столице Белоруссии, в торговом центре Арена Сити, рухнул потолок. Как сообщили в минском управлении МЧС, вероятно, есть пострадавшие. Данная информация поступила от бригады скорой помощи.

В столице Белоруссии, в торговом центре "Арена Сити", рухнул потолок.Как сообщили белорусскому информагентству БЕЛТА в минском управлении МЧС, вероятно, есть пострадавшие.Данная информация поступила от бригады скорой помощи.Белорусский портал "Наша нива" публикует видео с мечта ЧП и сообщает, что подвесной потолок был сделан из гипсокартона, установленного на металлоконструкциях.