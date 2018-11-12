Власти Крыма не оставили без внимания провокационные заявления
Киева о декоммунизации полуострова. Член республиканского Госсовета Нина
Пермякова назвала подобные утверждения бредом и фантазией больных
людей.
Власти Крыма не оставили без внимания провокационные заявления
Киева о декоммунизации полуострова. Член республиканского Госсовета Нина
Пермякова назвала подобные утверждения "бредом" и "фантазией больных
людей".
Крым необходимо "быстро и решительно" декоммунизировать, заявил глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.
По его словам, на много лет этот процесс растягивать нельзя. Он
подчеркнул, что планы переименования объектов на полуострове уже готовы и
вступят в силу после того, как он вернется в состав Незалежной.
Вятровичу
ответила председатель комитета по культуре и вопросам охраны
культурного наследия Госсовета Крыма Нина Пермякова. В беседе с она
назвала заявления одиозного украинского историка смешными. Обсуждать
изменения в топонимике полуострова должны его жители при условии, что в
этом есть необходимость, отметила она.
Пока
таких предложений не поступало и вряд ли поступит, уверена Пермякова.
Да и вообще, подчеркнула чиновник, перед Крымом сейчас стоят другие
задачи. "Полуостров развивается семимильными шагами, поэтому мы должны
сделать всё для того, чтобы здесь было комфортно и жителям, и тем людям,
которые приезжают к нам отдыхать", – сказала Пермякова.
Напомним, ранее Украина ввела уголовную ответственность для тех, кто въезжает в Крым не через территорию Украины. Власти Незалежной считают это незаконным пересечением границы, поскольку воссоединение полуострова с Россией Киев не признает.
Раньше
нарушителям грозили штрафы и административный арест до 15 суток, то
теперь за поездку в Крым можно лишиться свободы на срок до трех лет. За
повторное совершение таких действий или поездку в составе группы лиц
существует вероятность загреметь в украинскую тюрьму на пять лет.