Власти Крыма не оставили без внимания провокационные заявления Киева о декоммунизации полуострова. Член республиканского Госсовета Нина Пермякова назвала подобные утверждения бредом и фантазией больных людей.

Власти Крыма не оставили без внимания провокационные заявленияКиева о декоммунизации полуострова. Член республиканского Госсовета НинаПермякова назвала подобные утверждения "бредом" и "фантазией больныхлюдей".Крым необходимо "быстро и решительно" декоммунизировать, заявил глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.По его словам, на много лет этот процесс растягивать нельзя. Онподчеркнул, что планы переименования объектов на полуострове уже готовы ивступят в силу после того, как он вернется в состав Незалежной.Вятровичуответила председатель комитета по культуре и вопросам охраныкультурного наследия Госсовета Крыма Нина Пермякова. В беседе с онаназвала заявления одиозного украинского историка смешными. Обсуждатьизменения в топонимике полуострова должны его жители при условии, что вэтом есть необходимость, отметила она.Покатаких предложений не поступало и вряд ли поступит, уверена Пермякова.Да и вообще, подчеркнула чиновник, перед Крымом сейчас стоят другиезадачи. "Полуостров развивается семимильными шагами, поэтому мы должнысделать всё для того, чтобы здесь было комфортно и жителям, и тем людям,которые приезжают к нам отдыхать", – сказала Пермякова.Напомним, ранее Украина ввела уголовную ответственность для тех, кто въезжает в Крым не через территорию Украины. Власти Незалежной считают это незаконным пересечением границы, поскольку воссоединение полуострова с Россией Киев не признает.Раньшенарушителям грозили штрафы и административный арест до 15 суток, тотеперь за поездку в Крым можно лишиться свободы на срок до трех лет. Заповторное совершение таких действий или поездку в составе группы лицсуществует вероятность загреметь в украинскую тюрьму на пять лет.