Сергей Ситников поставил задачу увеличить целевой набор студентов в профильные вузы

Сергей Ситников поставил задачу увеличить целевой набор студентов в профильные вузыГубернатор Костромской области Сергей Ситников на совещании с директорами департаментов здравоохранения и образования обсудил вопросы кадровой обеспеченности больниц и школ региона, сообщает пресс-служба главы региона.По данным департамента здравоохранения Костромской области, за последние пять лет дефицит врачей и среднего медицинского персонала удалось сократить более чем на четверть. В медколледжах области увеличилось число обучающихся по целевым договорам с 11 человек в 2012 году до 241 студента в 2018 году. В те же годы целевой набор в профильные вузы вырос в 3,5 раза — с 42 студентов до 140.Между тем, врачей по-прежнему не хватает, Сергей Ситников поставил задачу проработать вопросы увеличения целевого набора в профильные вузы.«Нам надо наращивать подготовку кадров не на проценты, а кратно. Думать на десятилетие вперед, увеличивать количество целевиков», — заявил глава региона.Также в Костромской области необходимо увеличить целевой набор и на педагогические специальности. Из 121 выпускника по учительским специальностям в 2018 году только 13 человек имели целевые договоры.