Мерседес блогера Амирана Сардарова — автора канала Дневник хача пострадал из-за въехавшей в него женщины-водителя. Амиран опубликовал видео разбитого зада авто, пояснив: авария произошла, когда он остановился, чтобы повернуть, но женщина отвлеклась на телефон и не успела притормозить.

"Мерседес" известного блогера Амирана Сардарова — автора канала "Дневник хача" пострадал из-за въехавшей в него женщины-водителя.В своем "Инстаграме" Амиран опубликовал видео разбитого "зада" авто, пояснив: авария произошла, когда он остановился, чтобы повернуть.Однако ехавшая следом женщина отвлеклась на телефон и не успела вовремя притормозить. По словам блогера, она въехала с такой силой, что он даже подпрыгнул в машине."Вот что бывает, когда отвлекаешься на "Инстаграм", — говорит блогер и сообщает, что, к счастью, в ДТП никто не пострадал, хотя машине Сардарова предстоит недешевый ремонт.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Амиран Сардаров (@amiran495) 11 Ноя 2018 в 8:31 PST