При обследовании транспортного средства сотрудники полиции обнаружили и изъяли 33 полимерных пакета с веществом, содержащим в своем составе N-метилэфедрон, общей массой свыше 8 кг...

«ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело по обвинению участника организованной группы в покушении на сбыт психотропного вещества – метилэфедрона в особо крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В декабре прошлого года в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве задержали приезжего из ближнего зарубежья, находящегося за рулем автомашины ВАЗ. При обследовании транспортного средства сотрудники полиции обнаружили и изъяли 33 полимерных пакета с неизвестным веществом. Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе психотропное вещество – производное N-метилэфедрона, общей массой свыше 8 кг.По данному факту следователем ГСУ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Позже фигуранту было предъявлено новое обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в особо крупном размере.В настоящее время уголовное дело направлено в Нагатинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53