Правительство договорилось с нефтяниками о заморозке цен на
бензин до марта 2019 года. О стабилизации на рынке моторного топлива сообщил
вице-премьер Дмитрий Козак.
Правительство договорилось с нефтяниками о заморозке цен на
бензин до марта 2019 года. О стабилизации на рынке моторного топлива сообщил
вице-премьер Дмитрий Козак.
Кабмину удалось договориться с ведущими нефтяными
компаниями, несмотря на то, что они не хотели терять многомиллиардные прибыли
из-за заморозки цен. Уже подписаны все
соответствующие соглашения, определяющие объемы поставок нефтепродуктов в
каждый регион.
Что касается оптовых цен, то с 1 января они вырастут на 1,7%
исключительно из-за повышения ставки НДС с 18% до 20%. Розничные цены останутся
на уровне нынешних до 1 марта 2019 года, а затем будут постепенно повышаться
ежемесячно равными долями в пределах инфляции.
Козак пообещал, что ФАС и Минэнерго проанализируют
независимые сети АЗС в регионах до конца года, с ними тоже могут быть подписаны
соглашения о стабилизации цен, сообщает ТАСС. Такие заправки занимают 62% рынка
нефтепродуктов и часть из них работают в серой зоне, без ведения налогового
учета, при отсутствии контроля за качеством и источниками происхождения бензина
и дизельного топлива.
Стоит отметить, что в резком росте цен на топливо виноваты
именно нефтяные компании. Так считает большинство экспертов. В связи с подорожанием
нефти на мировом рынке, они переориентировали продажи на Запад, из-за этого на
внутреннем рынке возник дефицит топлива.
За первые пять месяцев года бензин в России подорожал почти
на 7%, что в несколько раз превышает уровень инфляции. Летом цены тоже росли,
но уже не такими высокими темпами. Осенью правительство было вынуждено
отказаться от планируемого повышения акцизов на бензин и предложило крупным
игрокам рынка нефтепродуктов договориться о заморозке цен.
В итоге "Роснефть", "Газпром",
"Сургутнефтегаз", "Русснефть", "Газпром нефть",
"Новый поток", "Нефтегазхолдинг", "Лукойл",
"ТАИФ-НК" и "Татнефть" пообещали не поднимать розничные цены
на бензин до 1 марта 2019 года.