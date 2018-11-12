Правительство договорилось с нефтяниками о заморозке цен на бензин до марта 2019 года. О стабилизации на рынке моторного топлива сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

Правительство договорилось с нефтяниками о заморозке цен набензин до марта 2019 года. О стабилизации на рынке моторного топлива сообщилвице-премьер Дмитрий Козак.Кабмину удалось договориться с ведущими нефтянымикомпаниями, несмотря на то, что они не хотели терять многомиллиардные прибылииз-за заморозки цен. Уже подписаны всесоответствующие соглашения, определяющие объемы поставок нефтепродуктов вкаждый регион.Что касается оптовых цен, то с 1 января они вырастут на 1,7%исключительно из-за повышения ставки НДС с 18% до 20%. Розничные цены останутсяна уровне нынешних до 1 марта 2019 года, а затем будут постепенно повышатьсяежемесячно равными долями в пределах инфляции.Козак пообещал, что ФАС и Минэнерго проанализируютнезависимые сети АЗС в регионах до конца года, с ними тоже могут быть подписанысоглашения о стабилизации цен, сообщает ТАСС. Такие заправки занимают 62% рынканефтепродуктов и часть из них работают в серой зоне, без ведения налоговогоучета, при отсутствии контроля за качеством и источниками происхождения бензинаи дизельного топлива.Стоит отметить, что в резком росте цен на топливо виноватыименно нефтяные компании. Так считает большинство экспертов. В связи с подорожаниемнефти на мировом рынке, они переориентировали продажи на Запад, из-за этого навнутреннем рынке возник дефицит топлива.За первые пять месяцев года бензин в России подорожал почтина 7%, что в несколько раз превышает уровень инфляции. Летом цены тоже росли,но уже не такими высокими темпами. Осенью правительство было вынужденоотказаться от планируемого повышения акцизов на бензин и предложило крупнымигрокам рынка нефтепродуктов договориться о заморозке цен.В итоге "Роснефть", "Газпром","Сургутнефтегаз", "Русснефть", "Газпром нефть","Новый поток", "Нефтегазхолдинг", "Лукойл","ТАИФ-НК" и "Татнефть" пообещали не поднимать розничные ценына бензин до 1 марта 2019 года.