Редкое фото Аллы Пугачевой опубликовал в своем Instagram основатель группы Ласковый май. В подписи к снимку Андрей Разин рассказал, как продвинул на столичную сцену Бориса Моисеева.

Редкое фото Аллы Пугачевой опубликовал в своем Instagram основатель группы "Ласковыймай". В подписи к снимку Андрей Разин рассказал, как "продвинул"на столичную сцену Бориса Моисеева.По версии Андрея Разина, все началось со съемок передачи"Утренняя почта" в 1985 году. Они проходили на борту теплохода "Грузия".Андрей Разин участвовал в передаче как исполнитель песни"Ты и я". По словам Разина, он настоятельно просил руководствоГостелерадио СССР, чтобы на подтанцовке у него было трио "Экспрессия"из Риги (главным действующим лицом в этом коллективе был молодой Борис Моисеев).К просьбе Разина прислушались, трио пригласили. А послетого, как программу показали по Центральному телевидению, их заметила АллаПугачева. Известная певица пригласила "Экспрессию" на съемки фильма "Пришлаи говорю". "Боря Моисеев с Лолой и Людой переехали в Москву и успешносделали карьеру. На фото Алла Пугачева и трио "Экспрессия", 1986 год",– написал Андрей Разин.Напомним, недавно основатель "Ласкового мая"опубликовал в своем Instagramвидео с концерта Аллы Пугачевой, которое было снято также в 1980-х годах.Примадонна тогда позволила себе несколько весьма вольных высказываний."Я еще чего-нибудь отчебучу. У меня наступает второедыхание, а, может быть, это называется второй молодостью", – заявила Пугачева.Вдобавок, певица отметила, что в ее возрасте женщины начинают увлекаться "молоденькимимальчиками". К настоящему времени ролик из микроблога Андрея Разинаудален.