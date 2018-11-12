Редкое фото Аллы Пугачевой опубликовал в своем Instagram основатель группы Ласковый
май. В подписи к снимку Андрей Разин рассказал, как продвинул
на столичную сцену Бориса Моисеева.
Редкое фото Аллы Пугачевой опубликовал в своем Instagram основатель группы "Ласковый
май". В подписи к снимку Андрей Разин рассказал, как "продвинул"
на столичную сцену Бориса Моисеева.
По версии Андрея Разина, все началось со съемок передачи
"Утренняя почта" в 1985 году. Они проходили на борту теплохода "Грузия".
Андрей Разин участвовал в передаче как исполнитель песни
"Ты и я". По словам Разина, он настоятельно просил руководство
Гостелерадио СССР, чтобы на подтанцовке у него было трио "Экспрессия"
из Риги (главным действующим лицом в этом коллективе был молодой Борис Моисеев).
К просьбе Разина прислушались, трио пригласили. А после
того, как программу показали по Центральному телевидению, их заметила Алла
Пугачева. Известная певица пригласила "Экспрессию" на съемки фильма "Пришла
и говорю". "Боря Моисеев с Лолой и Людой переехали в Москву и успешно
сделали карьеру. На фото Алла Пугачева и трио "Экспрессия", 1986 год",
– написал Андрей Разин.
Напомним, недавно основатель "Ласкового мая"
опубликовал в своем Instagram
видео с концерта Аллы Пугачевой, которое было снято также в 1980-х годах.
Примадонна тогда позволила себе несколько весьма вольных высказываний.
"Я еще чего-нибудь отчебучу. У меня наступает второе
дыхание, а, может быть, это называется второй молодостью", – заявила Пугачева.
Вдобавок, певица отметила, что в ее возрасте женщины начинают увлекаться "молоденькими
мальчиками". К настоящему времени ролик из микроблога Андрея Разина
удален.