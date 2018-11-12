С различными травмами все пострадавшие госпитализированы

С различными травмами все пострадавшие госпитализированыВо Владимирской области произошла страшная авария. Вечером 11 ноября на 44 километре трассы «Тюрмеровка – Андреево» в Судогодском районе в ДТП пострадали сразу 5 человек, среди них был подросток.По предварительной информации ГИБДД, мужчина за рулем «Лада Ларгус» при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил право проезда «ВАЗу-2107». Машины столкнулись.В результате происшествия пострадали трое человек в салоне «ВАЗа», в том числе 16-летний мальчик, а также водитель и пассажир «Лады ». С различными травмами все пострадавшие госпитализированы.По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку. Устанавливают все обстоятельства случившегося.