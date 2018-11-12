Пламя охватило не только дом на две семьи, но и ближайшие хозпостройки

Пламя охватило не только дом на две семьи, но и ближайшие хозпостройкиВ Суздальском районе сгорел двухквартирный дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области.Сообщение о пожаре в селе Гавриловское на пульт диспетчера поступило днем 11 октября. На место незамедлительно выехали спасатели.Первое подразделение прибыло через 14 минут. За четверть часа удалось ликвидировать открытый огонь. Полностью пожар потушили через 2,5 часа.Общая площадь пожара составила 220 квадратных метров. Пламя охватило не только дом на две семьи, но и ближайшие хозпостройки.На месте проишествия спасатели обнаружили труп мужчины 1935 года рождения. Обстоятельства устанавливаются.