Злоумышленники, взломав дверь в помещение торговой организации, похитили оттуда ноутбук и сейф с денежными средствами...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Строгино задержали двоих мужчин по подозрению в краже из магазина.В дежурную часть ОМВД России по району Строгино поступило заявление о краже. По словам администратора магазина оргтехники на улице Маршала Катукова, злоумышленники, взломав дверь в помещение торговой организации, похитили ноутбук стоимостью 10 тыс. рублей и сейф с денежными средствами в размере 1 млн 700 тыс. рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались 49-летний житель Зеленограда и 28-летний приезжий. Часть похищенных денежных средств изъята, остальное злоумышленники потратили на личные нужды.По данному факту следствием ОМВД России по району Строгино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56