На директоров компаний возбуждены дела об административном правонарушении

На директоров компаний возбуждены дела об административном правонарушенииРуководителей двух энергетических организаций наказали за игнорирование обращений граждан. Проверка Прокуратуры установила, что просьбы людей оставались без ответа, и даже повторным появлением в организации заявители ничего не добивались.Так, например, летом этого года в обособленное подразделение «Вязниковская горэлектросеть» ООО «ЭнергоАктив» обратилась женщина с просьбой о решении вопроса с переносом линии электропередач. Однако ее обращение осталось без ответа, хотя по закону они должны были предоставить его с течение месяца. Повторное обращение не принесло результатов.Аналогичные нарушения установлены в ООО «Вязники Энергия» при рассмотрении обращения местного жителя по вопросу принятия мер по устранению аварийного состояния задвижек теплосетей.На директоров обеих компаний возбуждены дела об административном правонарушении.Оба руководителя должны выплатить штраф - по 5 тысяч рублей.