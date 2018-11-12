Злоумышленник хотел просто покататься по городу

Злоумышленник хотел просто покататься по городуВ Юрьев-Польском районе местного жителя обвиняют в неправомерном завладении автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Летом этого года мужчина дождался, когда уснет муж его сестры после совместного распития алкоголя, а затем угнал у него «ВАЗ-2115». Злоумышленник хотел просто покататься по городу, но, не справился с управлением, и врезался в столб. Испугавшись, он оставил машину и убежал.Когда в полицию обратился владелец автомобиля, обвиняемого вычислили сразу. Он во всем признался.Материалы уголовного дела направлены в суд.