Полицейские установили, что злоумышленница за денежное вознаграждение зарегистрировала у себя в квартире приезжих из ближнего зарубежья...

Участковые уполномоченные ОМВД России по районам Матушкино и Савелки задержали 32-летнюю москвичку, подозреваемую в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.Полицейские установили, что злоумышленница за денежное вознаграждение зарегистрировала у себя в квартире, расположенной в 3 микрорайоне Зеленограда, приезжих из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут.По данному факту отделением дознания ОМВД России по районам Матушкино и Савелки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31