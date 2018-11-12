Компания Microsoft объявила о покупке игровых студий Obsidian и inXile, а Facebook запустил музыкальное приложение Lasso. Подробности – в программе Вести.net.

Компания Microsoft объявила о покупке игровых студий Obsidian и inXile. О громкой сделке представители компаний сообщили в рамках конференции для фанатов-разработчиков игр для Xbox. Судя по всему оставаясь полностью независимыми обе компании с трудом выживают на рынке. Этого в общем-то в Obsidian и не скрывают.После объявления о сделке на канале-студии появилось 6-минутное видео, адресованное поклонникам. В нем руководители и сотрудники прямо говорят о тяжелых условиях разработчиков игр.Крис Паркер, сооснователь и операционный директор Obsidian Entertainment: "Нам был необходим такой партнер как Microsoft, который поддержит нас финансово, который будет уверен, что те эксперименты, которые мы хотим провести будут успешными. Эта сделка позволит нам сфокусироваться на разработке игр, ведь мы теперь не будем задумываться над тем, как издать игру."А теперь к другим новостям. Facebook запустил музыкальное приложение Lasso, которое должно стать конкурентом китайского TikTok и перетянуть оттуда молодую аудиторию. Подробности – в программе 33Live.Runet.