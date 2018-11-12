Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, на которого в княжестве Монако заведено дело по обвинению в коррупции, не собирается продавать футбольный клуб из Монте-Карло, который участвует в чемпионате Франции. Об этом журналистам сообщил вице-президент Монако Вадим Васильев.

Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, на которого в княжестве Монако заведено дело по обвинению в коррупции, не собирается продавать футбольный клуб из Монте-Карло, который участвует в чемпионате Франции. Об этом журналистам сообщил вице-президент "Монако" Вадим Васильев.Проблемы Рыболовлева с законом, по словам топ-менеджера экс- и вице-чемпионов Франции, не мешают миллиардеру заниматься футбольным проектом, которому он посвятил значительную часть жизни и собственных средств. При этом Васильев отказался развивать тему, при каких условиях бизнесмен может расстаться с "Монако"."Настолько я знаю, у господина Рыболовлева есть мечта и если она сбудется – то есть "Монако" выиграет Лигу чемпионов, — тогда, возможно, он может продать клуб", — цитирует Васильева Canal Football Club на своей странице в социальной сети Twitter.#CFC