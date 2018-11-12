Он сможет сокращать замов прямо во время их отпуска или болезни, не выплачивая компенсацию
Он сможет сокращать замов прямо во время их отпуска или болезни, не выплачивая компенсацию
Теперь Владимир Сипягин сможет увольнять своих заместителей прямо во время их отпуска или болезни. И они не смогут потребовать компенсации, сообщают наши коллеги из «».
Соответствующий губернатор подписал 9 ноября. Документом он исключил из от 9 апреля 2012 года «О некоторых вопросах деятельности первых заместителей и заместителей губернатора Владимирской области» 5-ый пункт, который внесла в 2013 году Светлана Орлова
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Бывшая хозяйка Белого дома прописала в документе, что ее замы в случае сокращения должны быть письменно уведомлены об этом не менее чем за 2 месяца. При этом им должны были предложить новую должность. При досрочном же расторжении контракта увольняемому причиталась компенсация в размере зарплаты за 60 дней.
Новый губернатор решил увольнять их сразу же и без лишних выплат.
Также важное изменение коснулось статьи 37 «О государственной гражданской службе РФ». При Орловой во время отпуска, временной нетрудоспособности и болезни на срок менее 4-х месяцев зама уволить было нельзя, а при расторжении контракта ему полагалась компенсация в размере зарплаты за 4 месяца.
Владимир Сипягин же теперь сможет сокращать вице-губернаторов, даже если они находятся в отпуске или на больничном без выплаты компенсации.