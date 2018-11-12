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<a href="http://33live.ru/novosti/12-11-2018-vladimir-sipyagin-budet-uvolnyat-svoix-zamestitelej-po-novym-pravilam.html" target="_blank">Владимир Сипягин будет увольнять своих заместителей по новым правилам</a> - Он сможет сокращать замов прямо во время их отпуска или болезни, не выплачивая компенсацию