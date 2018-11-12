Так называют местный Центр пропаганды изобразительного искусства

Так называют местный Центр пропаганды изобразительного искусстваЖителей Владимира приглашают на научно-популярное ток-шоу «Вечер научных страшилок». Завтра, 13 ноября, в Центре пропаганды изобразительного искусства (ул. Большая Московская, 24), известном как «Дом с привидениями», его организует Информационный центр по атомной энергииЗаведующий передвижной выставкой музея Центра пропаганды ИЗО Павел Шебанков расскажет о страшных историях Дома с привидениями. Гости мероприятия узнают, откуда у Центра ИЗО такое прозвище, что за странные и мистические истории здесь бывали и видели ли тут настоящих привидений. А ведущий научный сотрудник кафедры политологии во Владимирском филиале РАНХиГС Роман Евстифеев поговорит на тему «Страхи современного общества: «конец света» по-научному».Специальный гость Вечера страшилок - кандидат физико-математических наук, доцент НИЯУ МИФИ Александр Колдобский. Он расскажет, надо ли бояться радиации, и развенчает самые известные мифы о ней.В конце мероприятия все желающие смогут проверить уровень радиоактивности Центра пропаганды ИЗО с помощью специальных дозиметров.