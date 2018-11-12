Мужчина попытался убежать с бутылкой, но его догнали

Мужчина попытался убежать с бутылкой, но его догналиКак-то раз житель Владимира зашел в один из местных супермаркетов. Выбрав пол литровую бутылку водки, он постарался незаметно украсть ее. Алкоголь он спрятал под курткой.Однако кассиры это заметили и потребовали оплатить бутылку. Несмотря на крики сотрудников магазина, мужчина вместе со своей «добычей» выбежал из супермаркета. Скрыться ему не удалось – нарушителя поймал охранник.Алкоголь вернули на прилавок, а воришка отправился под суд, который назначил ему наказание в виде 400 часов исправительных работ.