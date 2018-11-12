Руководство школы получило 100 тысяч рублей на организацию творческого проекта

Руководство школы получило 100 тысяч рублей на организацию творческого проектаВладимирская детская школа искусств №2 им. С. С. Прокофьева выиграла Общероссийский конкурс «50 лучших детских школ искусств». Руководство школы получило 100 тысяч рублей на организацию творческого проекта.Конкурс устраивали среди детских школ искусств, которые достигли высоких результатов в обучении, подготовили лауреатов и обладателей гран-при различных конкурсов, активно принимали участие в мероприятиях, а также внедряли авторские методики и инновационные подходы в обучающем процессе.Организаторами конкурса выступили Министерство культуры РФ и Некоммерческая организация Благотворительный фонд Фридриха Липса.