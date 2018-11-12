Находясь в городском автобусе, подозреваемая похитила кошелек из сумки одной из пассажирок.

2 ноября текущего года в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру обратилась 36-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что утром ехала в городском автобусе на работу. Покинув общественный транспорт, она обнаружила, что из сумки похищен кошелек, в котором находились денежные средства, банковские карты и документы. Сумма причиненного ущерба превысила 11 тысяч рублей.В этот же день оперативниками уголовного розыска был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили личность и задержали подозреваемую в совершении преступления. Ею оказалась 38-летняя жительница Нижегородской области.В содеянном злоумышленница созналась. Похищенное имущество было изъято полицейскими и возвращено законной владелице.В настоящее время Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.