Дорожники будут устанавливать балки пролетного строения надземного пешеходного перехода

Дорожники будут устанавливать балки пролетного строения надземного пешеходного переходаВладимирцев вновь ждут транспортные неудобства. В этот раз пресс-служба Упрдор «Москва - Нижний Новгород» предупреждает о перекрытии движения у Комбината «Тепличный». Дорожники будут устанавливать балки пролетного строения надземного пешеходного переходаРаботы будут проходить в ночь с 13 на 14 ноября. С 12 часов ночи до 6 утра проезжую часть сузят до двух полос - по одной в каждом направлении. Скорость ограничат до 40 км/ч. А с 2:00 до 02:40 и с 3:20 до 03:55 движение транспорта будет полностью перекрыто.Те же работы проведут и в ночь с 14 на 15 ноября. Дорожники будут строить в районе станции Юрьевец. Время перекрытия такое же.