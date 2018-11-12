Обвиняемый избивал женщину, душил, угрожал ножом, сломив ее волю к сопротивлению

Обвиняемый избивал женщину, душил, угрожал ножом, сломив ее волю к сопротивлениюЛенинский районный суд вынес приговор уроженцу Республики Дагестан. Его признали виновным в незаконном лишении свободы с применением насилия и нарушение неприкосновенности жилища.В апреле этого года мужчина пришел к дому своей близкой знакомой. При этом женщина запретила ему приходить и не хотела с ним видеться. Злоумышленник затаился в подъезде, а затем пошел за ней к квартире. Заметив его, женщина попыталась не пустить его в свое жилье.Однако мужчина с силой дернул дверь квартиры и затолкал потерпевшую внутрь. Несколько часов он, применяя насилие, удерживал знакомую. Обвиняемый избивал женщину, душил, угрожал ножом, сломив ее волю к сопротивлению. Только через некоторое время он решил отпустить свою жертву.После случившегося женщине диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множество кровоподтеков и ушибов в области лица, поясницы, рук и грудной клетки.На суде мужчина признал свою вину. Ему назначили наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы в колонии-поселении.