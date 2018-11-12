Мужчина спровоцировал женщину своим аморальным поведением

Мужчина спровоцировал женщину своим аморальным поведениемВо Владимире посиделки с алкоголем чуть не закончились трагедией. Пенсионерка, обидевшись на знакомого, набросилась на него с ножом. Женщина задела его левую кисть и два раза ударила в грудь.Горожанка, имеющая инвалидность, никогда не имела проблем с законом, о ней хорошо отзывались и соседи, и коллеги. Она искренне раскаялась в содеянном, постаралась помочь пострадавшему.Судья посчитал, что мужчина спровоцировал пенсионерку своим аморальным поведением, а также учел солидный возраст и заболевания женщины, имеющей инвалидность. Ей назначено наказание - 2 года условно с испытательным сроком в 1 год.