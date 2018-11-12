Женщина делала это в автобусе

Женщина делала это в автобусеВ начале ноября этого года в полицию обратилась 36-летняя жительница Владимира. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Женщина рассказала, что утром ехала в автобусе на работу. После поездки она обнаружила, что из ее сумки пропал кошелек, в котором были деньги, банковские карты и документы. Сумма ущерба превысила 11 тысяч рублей.В этот же день оперативники задержали подозреваемую. Ею оказалась 38-летняя жительница Нижегородской области.Злоумышленница во всем призналась. Кошелек вернули законной владелице.В отношении карманницы возбуждено уголовное дело за кражу. Подозреваемая под подпиской о невыезде.