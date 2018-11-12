Кулачный поединок с участием автомобилистов произошел на пересечении Дунайского проспекта и Бухарестской улицы в Санкт-Петербурге. Мужчины попытались выяснить отношения и очень быстро перешли от слов к делу, устроив драку на проезжей части.

Очевидец запечатлел дорожный конфликт, произошедший, по утверждению автора ролика, днем в понедельник, 12 ноября, на пересечении Дунайского проспекта и Бухарестской улицы в Санкт-Петербурге.Водители автомобилей Hyundai и "Лада" не сошлись во мнении относительно корректности пересечения перекрестка.Для начала, мужчины побеседовали, опустив окна своих транспортных средств, после чего перешли от слов к делу.Первым пошел на сближение водитель Hyundai, получивший отпор от соперника, пустившего в ход то, что оказалось под рукой и принявшегося лупить оппонента наушниками.Через некоторое время мужчина, находившийся за рулем машины, из которой велась съемка, продолжил движение и покинул место инцидента, поэтому окончание поединка осталось за кадром.