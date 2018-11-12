Фонд Справедлива помощь Доктора Лизы получит 21 миллион рублей из федерального бюджета. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Фонд "Справедлива помощь Доктора Лизы" получит 21миллион рублей из федерального бюджета. Об этом сообщил спикер Госдумы ВячеславВолодин.Думский комитет по бюджету и налогам поддержалсоответствующую поправку в проект бюджета на 2019 год. Ее внесли глава комитетаАндрей Макаров и спикер Думы. Как отметил Вячеслав Володин, волонтеры фондадоктора Лизы помогают нуждающимся, тяжело больным, в первую очередь детям,пострадавшим от катастроф, военных и стихийных бедствий."Нам необходимо со своей стороны поддерживать этуважную для всех нас деятельность фонда", – подчеркнул глава Думы. Он такженапомнил, что о возможности выделения средств фонду Доктора Лизы речь шла еще впрошлом году и эта норма была зафиксирована в постановлении Госдумы припринятии федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.Фонд "Справедливая помощь" был создан известнойправозащитницей и благотворителем Елизаветой Глинкой, известной как ДокторЛиза. С момента начала конфликта на Украине она регулярно посещала Донбасс сгуманитарными акциями, вывозила оттуда больных и раненых детей.Основательница фонда погибла 25 декабря 2016 года во времякрушения самолета Ту-154 Минобороны, который направлялся в Сирию. Через некотороевремя ее фонд официально сменил название и теперь в нем отражено имяоснователя: "Справедливая помощь Доктора Лизы".Известно, что Вячеслав Володин оказывает помощьблаготворительному фонду, созданному Доктором Лизой. В начале прошлого годасообщалось, что спикер Госдумы перевел на счет организации пять миллионоврублей.