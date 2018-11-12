Общение с врачами осуществляется с помощью видео/аудио связи и текстовых сообщений

Общение с врачами осуществляется с помощью видео/аудио связи и текстовых сообщенийВТБ Страхование жизни запускает новый бесплатный сервис «Телемедицина», который предоставляется владельцам полисов накопительного и инвестиционного страхования (НСЖ и ИСЖ). В рамках пилотного проекта предложение действует для владельцев полисов со страховыми взносами от 100 тысяч рублей в год.Новый сервис позволяет владельцам полисов НСЖ и ИСЖ получать бесплатные онлайн-консультации врачей из ведущих медицинских центров России в круглосуточном режиме из любой точки мира. Клиенты могут воспользоваться неограниченным количеством обращений к терапевту и педиатру, а также тремя консультациями узкопрофильных специалистов. Врач ответит на вопросы, подскажет, какие анализы необходимо сдать, расшифрует их результаты, предоставит второе мнение по уже существующему диагнозу и даст рекомендации по интересующим пациента вопросам.Общение с врачами осуществляется с помощью видео/аудио связи, текстовых сообщений на специальном сайте или в мобильном приложении.«Группа ВТБ Страхование еще несколько лет назад одной из первых на рынке запустила программы с телемедициной. Они доступны в рамках добровольного медицинского страхования и пользуются большой популярностью, так как открывают доступ к лучшим медицинским специалистам жителям всех регионов России, - комментирует генеральный директор ВТБ Страхование жизни Максим Пушкарев. - Мы включили телемедицину в качестве бесплатной сервисной составляющей к программам накопительного и инвестиционного страхования и уверены, что этот сервис будет пользоваться спросом среди наших клиентов».