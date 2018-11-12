В рамках лимита банк выдал предприятию первую гарантию для обеспечения исполнения договора на изготовление и замену затворов водосливной плотины филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС»

В рамках лимита банк выдал предприятию первую гарантию для обеспечения исполнения договора на изготовление и замену затворов водосливной плотины филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС»ВТБ установил ООО «ВолгоПромСтрой» документарный лимит в размере 700 млн рублей сроком на один год для обеспечения непрерывной контрактной деятельности компании.В рамках лимита банк выдал предприятию первую гарантию для обеспечения исполнения договора на изготовление и замену затворов водосливной плотины филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС».Руководитель департамента корпоративной сети – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил: «Мы всегда готовы оказать поддержку компаниям производственной отрасли. Уверен, сотрудничество банка с ООО «ВолгоПромСтрой» окажет содействие и развитию предприятия, и Волгоградской области в целом, так как строительство и обновление объектов жизнеобеспечения сегодня является одним из приоритетных направлений в большинстве регионов России».«Благодаря слаженной работе команды и финансовой поддержке ВТБ мы смогли реализовать крайне интересный и жизненно важный для региона проект. ООО «ВолгоПромСтрой», безусловно, намерено продолжать сотрудничество с банком для достижения еще более высоких результатов», - прокомментировал директор ООО «ВолгоПромСтрой» Евгений Дьяченко.