21-летний Михаил – сын Жасмин от первого брака – учится в МГИМО на факультете международных экономических отношений. Но, как уверяет певица, попал он туда без блата и протекции.

21-летний Михаил – сын Жасмин от первого брака – учится в МГИМО на факультете международных экономических отношений. Но, как уверяет певица, попал он туда без блата и протекции."Сын изначально поступил на бюджетное место, – рассказала певица "Дни.Ру". – Но отказался учиться бесплатно, упросив меня заплатить за его учебу. Сказал, что мы можем себе это позволить, и ему хочется дать возможность получить бесплатное образование тем ребятам, у кого нет возможности учиться платно. Я очень сильно возмущалась, а дедушка особенно кричал. В итоге мне пришлось мальчика поддержать. Я работала очень много, поэтому могу позволить себе заплатить за обучение сына".В МГИМО, кстати, не знают, кто родители Михаила. "Я там никогда не появлялась, – пояснила артистка. – к тому же у меня фамилия Шор, а у него – Семендуев. И сын моим положением никогда не пользовался, хотя, если ему понадобится моя помощь, я всегда помогу".По словам Жасмин, с отцом мальчика – бизнесменом Вячеславом Семендуевым – она после развода не общается. А вот сын с ним отлично ладит. "Папа помогает ему становиться на ноги, узнавать об устройстве бизнеса, – рассказала певица. – Сын же помогает ему в управлении ресторанами и делает все, что велит отец – куда-то поехать, что-то заказать, с кем-то поговорить"."Я не ревную сына к моему бывшему мужу, – заверила артистка. – Напротив, даже просила его в начале, чтобы он не забывал папу, регулярно ему звонил, каждое воскресенье навещал бы, строили бы вместе планы и бизнес. Сын общается и своими братьями – детьми моего бывшего мужа от другого брака, – которые периодически прилетают в Москву из других стран".Жасмин говорит, что отец Михаила никогда не хотел, чтобы парень занимался музыкой – мол, хватит в семье и одной певицы. "Он выходил на сцену в качестве диджея во время моего исполнения песни "Нет", – сообщила артистка. – Но нам этом – Миша и слышать о сцене не хочет. Даже когда я прошу его где-то со мной сняться, уговариваю его на появление в клипе, мол, это мне поможет, он категорически отказывается".Рассказала Жасмин и о личной жизни сына: "У него есть девочка, хотя о свадьбе, на мой взгляд, пока рано думать".