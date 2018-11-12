В китайской восточной провинции Шаньдун произошел взрыв на фабричном складе. Причина взрыва пока неизвестна. Погибли 6 человек.

В результате взрыва на китайской фабрике погибли 6 человек. Еще пять человек получили ранения.Инцидент произошел в китайской восточной провинции Шаньдун. Взрыв прогремел около 10:00 по местному времени на складе фабрики, принадлежащей компании "Хуэйфэн". Судя по видеозаписям в Интернете, от здания склада поднимается столб густого дыма.Как сообщает РИА Новости, причина взрыва устанавливается. Пока неизвестно, остались ли в здании люди.28 октября в городе Люянь провинции Хунань произошел взрыв на фабрике фейерверков. Причиной стал разряд статического электричества.