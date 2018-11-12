Отдыхать и при этом сжигать калории? Это вполне реально, говорят исследователи. И теперь они установили точное время, когда человек может похудеть, просто лёжа на диване.

Исследователям давно известно, что метаболизм людей напрямую связан с циркадными ритмами. Однако открыты и изучены ещё далеко не все закономерности.Так, в ходе новой работы учёные из Медицинской школы Гарвардского университета выяснили, что количество калорий, которые человек сжигает во время отдыха, изменяется в течение суток.В частности, находясь в состоянии покоя, люди сжигают на 10% больше калорий во второй половине дня и ранним вечером, чем ранним утром.По словам авторов работы, эти данные в очередной раз подтверждают важную роль циркадных ритмов в управлении метаболизмом. Кроме того, новые сведения помогают объяснить, почему нарушения режима питания и режима сна и бодрствования, связанные, к примеру, с изменением часовых поясов или работой в ночную смену, становятся одним из ключевых факторов набора веса.В ходе исследования специалисты поместили семь добровольцев в лабораторию, где не было часов, окон, средств связи и Интернета. Иными словами, люди не могли узнать, который час.В течение трёх недель графиком участников руководили специалисты, указывая, когда им ложиться спать, просыпаться и питаться. При этом ежедневно "отбой" сдвигался на четыре часа вперёд. Это была своего рода имитация путешествия по различным часовым поясам, при этом "кругосветку" участники совершали за неделю.Очевидно, что в таких условиях внутренние часы организма не могли идти в ногу с реальным временем. В результате они начали "показывать" своё собственное время, не опираясь на внешние сигналы вроде восхода солнца или привычного звонка будильника.Такое время, которые отсчитывает наш внутренний хронометр, называется биологическим. Оно, как правило, "синхронизируется" с фактическим временем суток, но может и не зависеть от него (так же, как биологический возраст человека не зависит от возраста по паспорту, например).Измерив скорость метаболизма участников в различное биологическое время, авторы работы увидели, что затраты энергии во время отдыха являются самыми низкими в циркадной фазе, которая соответствует поздней ночи на биологических часах. А самый высокий расход энергии в состоянии покоя наблюдался в циркадной фазе, которая наступала примерно через 12 часов, в разгар биологического дня, и длилась до биологического вечера.В целом добровольцы сжигали в дневное и вечернее время на 130 калорий больше, чем в утреннее.Было сделано ещё одно любопытное наблюдение. Специалисты оценили так называемый респираторный фактор (respiratory quotient), или коэффициент дыхания, участников. Он используется для расчёта скорости метаболизма макронутриентов – белков, жиров и углеводов.Оказалось, что этот показатель также зависел от циркадной фазы. Он был самым низким в вечернее биологическое время и достигал пика в биологическое утро.По словам авторов работы, полученные данные впервые позволяют охарактеризовать взаимосвязь циркадных ритмов и энергетических затрат в состоянии покоя.Тем, кто стремиться держать себя в форме, эксперты напоминают, что важно не только то, что мы едим, но и то, когда мы это делаем, а также когда мы отдыхаем. Это влияет на то, сколько энергии мы сжигаем или храним в виде жира, пишут исследователи.Они намерены продолжить работу и рассмотреть другие взаимосвязи, к примеру, корреляцию между аппетитом, реакцией организма на приём пищи и временем суток. Кроме того, интересно выяснить, как время сна, его продолжительность и регулярность влияют на метаболизм, заключают учёные.Научная статья по итогам этого исследования опубликована в журнале Current Biology.Кстати, авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) ранее сообщали, что внутренний хронометр регулирует не только метаболизм, но и многие другие процессы в организме. От него зависит, к примеру, успех операций на сердце, скорость заживления ран и даже способность к зачатию.