Поистине шекспировские страсти кипели в программе Андрей
Малахов. Прямой эфир. Выяснять непростые отношения сюда приехали Гоген
Солнцев, сбежавшая от него престарелая супруга Екатерина Терешкович и ее дочь.
Последней после программы пришлось обращать к врачам.
Поистине шекспировские страсти кипели в программе "Андрей
Малахов. Прямой эфир". Выяснять непростые отношения сюда приехали Гоген
Солнцев, сбежавшая от него престарелая супруга Екатерина Терешкович и ее дочь.
Последней после программы пришлось обращать к врачам.
Скандальная пара уже как-то была в студии программы Андрея
Малахова. Три недели назад Терешкович получила на орехи от молодого мужа – тот
приревновал ее к незнакомому мужчине, который подвез ее на съемки телешоу. После
этого Екатерина ушла из дома, жила у друзей – но надеялась все же с Гогеном
помириться.
63-летняя Екатерина на сей раз появилась в студии в черных
сапогах с высоким голенищем, джинсовой мини-юбке и полупрозрачной блузке. Она призналась,
что очень скучает по супругу, а дерзкий наряд выбрала для того, чтобы
понравиться Солнцеву.
Однако Солнцев стараний Терешкович не оценил. Прибыв на
программу, он заявил, что вычислил любовника жены – это адвокат Владислав
Пахомов. Нашли и самого адвоката. Он рассказал, что знаком с Терешкович
три-четыре года, однако отношения у них сугубо профессиональные. "Мы
встречались с Екатериной по рабочим вопросам. По каким – не могу сказать. Скажу
лишь одно: у меня со всеми доверителями, включая Терешкович, сугубо деловые
отношения", – отметил юрист.
За время отсутствия Екатерины Гоген успел установить
отношения с ее дочерью Полиной Давыдовой, с которой до того был не в ладах. Полине
и Гогену удалось найти общий язык, и теперь Давыдова делает все, чтобы помирить
мать и Солнцева.
Но тут уже возревновала Терешкович. Когда Полина появилась в
студии "Прямого эфира", Екатерина набросилась на собственную дочь с
кулаками и выбила ей зуб. Присутствовавшие эксперты посоветовали Солнцеву
бежать от такой жены: они заметили, что после перенесенных пластических
операций Терешкович сильно изменилась – и не только внешне.