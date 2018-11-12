Поистине шекспировские страсти кипели в программе Андрей Малахов. Прямой эфир. Выяснять непростые отношения сюда приехали Гоген Солнцев, сбежавшая от него престарелая супруга Екатерина Терешкович и ее дочь. Последней после программы пришлось обращать к врачам.

Поистине шекспировские страсти кипели в программе "АндрейМалахов. Прямой эфир". Выяснять непростые отношения сюда приехали ГогенСолнцев, сбежавшая от него престарелая супруга Екатерина Терешкович и ее дочь.Последней после программы пришлось обращать к врачам.Скандальная пара уже как-то была в студии программы АндреяМалахова. Три недели назад Терешкович получила на орехи от молодого мужа – тотприревновал ее к незнакомому мужчине, который подвез ее на съемки телешоу. Послеэтого Екатерина ушла из дома, жила у друзей – но надеялась все же с Гогеномпомириться.63-летняя Екатерина на сей раз появилась в студии в черныхсапогах с высоким голенищем, джинсовой мини-юбке и полупрозрачной блузке. Она призналась,что очень скучает по супругу, а дерзкий наряд выбрала для того, чтобыпонравиться Солнцеву.Однако Солнцев стараний Терешкович не оценил. Прибыв напрограмму, он заявил, что вычислил любовника жены – это адвокат ВладиславПахомов. Нашли и самого адвоката. Он рассказал, что знаком с Терешковичтри-четыре года, однако отношения у них сугубо профессиональные. "Мывстречались с Екатериной по рабочим вопросам. По каким – не могу сказать. Скажулишь одно: у меня со всеми доверителями, включая Терешкович, сугубо деловыеотношения", – отметил юрист.За время отсутствия Екатерины Гоген успел установитьотношения с ее дочерью Полиной Давыдовой, с которой до того был не в ладах. Полинеи Гогену удалось найти общий язык, и теперь Давыдова делает все, чтобы помиритьмать и Солнцева.Но тут уже возревновала Терешкович. Когда Полина появилась встудии "Прямого эфира", Екатерина набросилась на собственную дочь скулаками и выбила ей зуб. Присутствовавшие эксперты посоветовали Солнцевубежать от такой жены: они заметили, что после перенесенных пластическихопераций Терешкович сильно изменилась – и не только внешне.