Мужчина решил выпить прямо в магазине, отказавшись расплатиться за употребляемый товар, после чего ткнул клинком в прибывшего на место инцидента сотрудника Росгвардии. В отношении подозреваемого заведено уголовное дело по статье Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Камера наблюдения, установленная в новосибирском магазине, запечатлела нападение на сотрудника правоохранительных органов, произошедшее в минувшую пятницу, 9 ноября.По данным следствия, 42-летний мужчина взял спиртное и принялся его употреблять, отказавшись расплатиться.Прибывшие на место сотрудники Росгвардии попытались убедить недобросовестного покупателя в необходимости соблюдения принятых правил товарно-денежных отношений, но их оппонент не подчинился.В какой-то момент мужчина извлек из рукояти трости клинок и ткнул им в одного из правоохранителей.Как отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области, страж порядка был в бронежилете, поэтому не получил телесных повреждений.Росгвардейцы скрутили нападавшего. В отношении него заведено дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" – за совершение подобного преступления Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет, либо пожизненное лишение свободы.