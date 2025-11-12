В течение двух недель «Хартия» отказывалась вывозить бытовые отходы с контейнерной площадки у дома № 36Б по ул. Парковой.

Во Владимирской области прокуратура добилась перерасчета оплаты за ненадлежащий вывоз мусора для 44 жителей города. Причиной стало обращение местного жителя, пожаловавшегося на работу регионального оператора ООО «Хартия». Об этом рассказалиВ ходе проверки выяснилось, что в течение двух недель «Хартия» отказывалась вывозить бытовые отходы с контейнерной площадки у дома № 36Б по ул. Парковой. Оператор мотивировал это тем, что доступ к площадке был перекрыт из-за ремонтных работ.Однако проезд к контейнерной площадке был возможен по соседней улице, и отказы «Хартии» были необоснованными. В результате выявленных нарушений в адрес руководителя регионального оператора было внесено представление.Сейчас вывоз отходов с указанной контейнерной площадки полностью возобновлен.