Звонит студент оператору пейджинговой компании (девушке с прекрасным голосом), сказал
номер абонента и говорит текст:
- Я, сейчас сижу в прекрасном нижнем белье. Оно такое белое и кружевное. Я немножко
припотела, и сижу в ожидании тебя, как я хочу тебя! Я плавно снимаю свой лифчик, бросаю его сторону, теперь я снимаю трусики, они упали на пол. Теперь я хочу, чтоб ты обнял меня, аааа, я
want уou, давай!
Оператор:
- Это все?
- Да, продиктуйте, пожалуйста.
Оператор:
- Я, сейчас сижу в прекрасном нижнем белье. Оно такое белое и кружевное. Я немножко
припотела, и сижу в ожидании тебя, как я хочу тебя! Я плавно снимаю свой лифчик, бросаю его сторону, теперь я снимаю трусики, они упали на пол. Теперь я хочу, чтоб ты обнял меня, аааа, я
want уou, давай!
Студен
