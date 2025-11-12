По подозрению задержан 50-летний местный житель.

В Киржаче Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины, тело которого с ножевым ранением было обнаружено 9 ноября. Об этом рассказали в СУ СК РФ по региону.По подозрению задержан 50-летний местный житель. По версии следствия, в ходе ссоры из-за негативных высказываний о его сожительнице, обвиняемый нанес смертельный удар ножом хозяину квартиры.Мужчина сознался в содеянном, указав место, куда выбросил орудие преступления. Ведется следствие.