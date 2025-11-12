Двое мужчин арендовали домик в деревне во Владимирской области и изготавливали там крупную партию наркотиков.
Тихий частный дом в деревне Ивашево Киржачского района Владимирской области. Место, где, казалось бы, ничего не происходит. Но именно здесь, за неприметными стенами, несколько месяцев кипела работа настоящей нарколаборатории. Двое мужчин, Сергей Р. и Евгений Р., решили построить преступный бизнес, последствия которого могут быть разрушительными для сотен жизней. Их история — это готовый сценарий криминального сериала, вот только финал оказался суровым и реальным. Подробнее в материале vlad.aif.ru.
От идеи до химического цеха
Все началось в сентябре прошлого года. По версии следствия, мужчины стали частью организованной группы. Их роли были строго распределены. Сергей взял на себя самую ответственную и опасную часть работы — непосредственное производство. Он арендовал дом в Ивашево, который превратил в химическую лабораторию, подробности в прокуратуре. Закупил специальное оборудование, реактивы и прекурсоры — вещества, которые сами по себе могут быть легальными, но являются основой для изготовления наркотиков.
Пока соседи думали, что в доме живут обычные дачники, внутри шла непрерывная работа. Сергей, как заправский химик, варил синтетический наркотик, партия за партией. Продукция исчислялась десятками килограммов. Но чтобы бизнес работал, нужна была надежная логистика.
Тайники в полях
Для распространения смертоносного товара злоумышленники выбрали классическую схему с тайниками-«закладками». Около 20 килограммов уже готового наркотика Сергей спрятал в четырех тайниках у села Романовское Александровского района.
Именно здесь должен был вступить в дело его напарник, Евгений. Его задачей было забрать «клад» и перевезти крупную партию для дальнейшего оборота в Рязанскую область. Главным рабочим инструментом в опасных поездках был автомобиль «Kia Sportage».
Февральский обвал: как попались «химики»
21 февраля 2025 года их преступный конвейер остановился. Силовики нанесли удар одновременно по нескольким точкам. В операции были задействованы не только сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Владимирской области, но и представители ГУНК МВД России и Росгвардии.
Результат был ошеломляющим: из оборота изъято свыше 61 килограмма наркотиков различной степени готовности. Это колоссальный объем. Помимо этого, были найдены более 3,8 кг прекурсоров и целый арсенал химического оборудования. Лабораторию ликвидировали.
Владимирский суд, с участием прокурора области Ивана Грибова, тщательно изучил все детали дела. Суд мужчин виновными в целой серии тяжких преступлений: от производства наркотиков организованной группой до покушения на их сбыт и хранения прекурсоров.
Приговор оказался суровым, но соответствующим содеянному: Сергей получил 15 лет колонии строгого режима. Евгений был приговорен к 10 годам строгого режима. А их «рабочий» автомобиль «Kia Sportage» был конфискован в доход государства.