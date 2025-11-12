Двое мужчин арендовали домик в деревне во Владимирской области и изготавливали там крупную партию наркотиков.

Тихий частный дом в деревне Ивашево Киржачского района Владимирской области. Место, где, казалось бы, ничего не происходит. Но именно здесь, за неприметными стенами, несколько месяцев кипела работа настоящей нарколаборатории. Двое мужчин, Сергей Р. и Евгений Р., решили построить преступный бизнес, последствия которого могут быть разрушительными для сотен жизней. Их история — это готовый сценарий криминального сериала, вот только финал оказался суровым и реальным. Подробнее в материале vlad.aif.ru.От идеи до химического цехаВсе началось в сентябре прошлого года. По версии следствия, мужчины стали частью организованной группы. Их роли были строго распределены. Сергей взял на себя самую ответственную и опасную часть работы — непосредственное производство. Он арендовал дом в Ивашево, который превратил в химическую лабораторию, подробности в прокуратуре. Закупил специальное оборудование, реактивы и прекурсоры — вещества, которые сами по себе могут быть легальными, но являются основой для изготовления наркотиков.Пока соседи думали, что в доме живут обычные дачники, внутри шла непрерывная работа. Сергей, как заправский химик, варил синтетический наркотик, партия за партией. Продукция исчислялась десятками килограммов. Но чтобы бизнес работал, нужна была надежная логистика.Тайники в поляхДля распространения смертоносного товара злоумышленники выбрали классическую схему с тайниками-«закладками». Около 20 килограммов уже готового наркотика Сергей спрятал в четырех тайниках у села Романовское Александровского района.Именно здесь должен был вступить в дело его напарник, Евгений. Его задачей было забрать «клад» и перевезти крупную партию для дальнейшего оборота в Рязанскую область. Главным рабочим инструментом в опасных поездках был автомобиль «Kia Sportage».Февральский обвал: как попались «химики»21 февраля 2025 года их преступный конвейер остановился. Силовики нанесли удар одновременно по нескольким точкам. В операции были задействованы не только сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Владимирской области, но и представители ГУНК МВД России и Росгвардии.Результат был ошеломляющим: из оборота изъято свыше 61 килограмма наркотиков различной степени готовности. Это колоссальный объем. Помимо этого, были найдены более 3,8 кг прекурсоров и целый арсенал химического оборудования. Лабораторию ликвидировали.Владимирский суд, с участием прокурора области Ивана Грибова, тщательно изучил все детали дела. Суд мужчин виновными в целой серии тяжких преступлений: от производства наркотиков организованной группой до покушения на их сбыт и хранения прекурсоров.Приговор оказался суровым, но соответствующим содеянному: Сергей получил 15 лет колонии строгого режима. Евгений был приговорен к 10 годам строгого режима. А их «рабочий» автомобиль «Kia Sportage» был конфискован в доход государства.