Ремонт дорожного полотна на Верхней Дуброве рядом со школой №37 завершили в срок. На месте уложили новый асфальт и организовали тротуары. Речь идет о выезде, который организован вдоль

Ремонт дорожного полотна на Верхней Дуброве рядом со школой №37 завершили в срок. На месте уложили новый асфальт и организовали тротуары. Речь идет о выезде, который организован вдоль гаражей от дома №26 на Верхней Дуброве и до 46-го на Нижней Дуброве. О том, чтобы вместо ухабов и колеи в этом районе появился ровный проезд, неоднократно