Следственный комитет возбудил уголовное дело против экс-заместителя руководителя муниципального предприятия «Специализированный комбинат ритуальных услуг» во Владимире. Мужчина обвиняется в растрате денежных средств, использовав свое положение для личной выгоды.Расследование , что обвиняемый, исполнявший обязанности директора комбината, подписал ряд документов о выплате премий сотруднику, фактически отсутствующему на рабочем месте. Таким образом, бюджету могло быть нанесено ущерба на сумму минимум 160 тысяч рублей.Ранее мужчину уже обвинили в причастности к преступлениям, связанным с коррупционными действиями в ритуальном бизнесе. Согласно материалам дела, он совершил мошенничество в особо крупном размере, злоупотреблял должностными полномочиями и превышал полномочия из-за личной материальной заинтересованности.Подозреваемого арестовали по решению суда. Следователи проводят дополнительные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Сотрудниками Следственного комитета и ФСБ продолжаются необходимые проверки и расследование дела.