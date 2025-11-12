Основная масса жалоб связана с проблемами при работе с банком.

Банковская система становится все строже к подозрительным операциям, и владимирцы ощутили это на себе. За первую половину 2025 года количество заявлений, поступивших в Банк России от местных жителей, увеличилось на 18,6% и составило 1435 штук.Основная масса жалоб связана с проблемами при работе с банком: клиенты столкнулись с отказами в операциях и заблокированными счетами. Таких сообщений за указанный период набралось 879, что на 19% больше аналогичного показателя предыдущего года.Заместитель начальника отдела безопасности регионального подразделения Банка России Александр Храмов ситуацию. Блокировка счета применяется крайне редко и исключительно в рамках закона. Однако иногда банковские учреждения временно прекращают обслуживание клиентов, подозреваемых в участии в мошенничестве или нарушении норм финансовой безопасности.Важно помнить, что в случае блокировки счета или карточки первым делом следует связаться с представителями банка. Специалисты проконсультируют вас и предложат пути решения возникшей проблемы.Банк обязан отслеживать сомнительные транзакции и предотвращать мошеннические переводы, передавая всю необходимую информацию регулятору. Если карта клиента попадает в список потенциально опасных, финансовая организация вправе ограничить дистанционное управление счетом.