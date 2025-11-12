Идет мужик с крокодильчиком на поводке. Крокодильчик ноет:
- Ыыы, брюшко желтенькое, брюшко нежненькое, по асфальтику шкряб-шкряб...
- Ну ладно, фиг с тобой, поедем на автобусе.
В автобусе:
- Ыы, автобус душный, автобус тесный,брюшко желтенькое, брюшко нежненькое, по сиденью шкряб-шкряб, и народ на лапки наступает...
Ну хорошо, вышли, поехали на такси.
- Ыыы, такси старое, такси раздолбанное, брюшко желтенькое, брюшко нежненькое, по сиденью шкряб-шкряб и хвостик дверью прищемииилииии...
Ну хорошо, дальше дядя несет крокодильчика на руках.
- Ыыы, пальто колючее, пальто мерзкое, брюшко желтенькое, брюшко нежненькое, по пальто шкряб-шкряб...
- Слушай, - говорит мужик, - как же ты меня достал конкретно!
- И мууужииик тааакой нууудный попааалсяяя!!!
