Спортсмен из Коврова Сергей Бычков стал серебряным призёром первенства мира по грэпплингу, которое проходило в Греции. Он показал отличный результат в весовой категории до 66 килограммов. Об этом сообщили в правительстве области. В соревнованиях, собравших более 330 спортсменов из 15 стран, Владимирскую область представляли двое борцов.Андрей Лященко из ковровской спортивной школы олимпийского резерва по самбо