13 ноября во Владимирском экономико-технологическом колледже состоится очный тур областного кулинарного конкурса «Готовь по-владимирски». Это состязание призвано пробудить у школьников

13 ноября во Владимирском экономико-технологическом колледже состоится очный тур областного кулинарного конкурса «Готовь по-владимирски». Это состязание призвано пробудить у школьников интерес к традициям владимирской кухни. Об этом рассказали в облправительстве. Конкурс, стартовавший онлайн 15 сентября, уже определил пять классов-победителей: 2 «А» средней школы № 7 и 2 «Б» средней школы № 16 округа Муром, 3