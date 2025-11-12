В отношении экс-главы минздрава возбуждено новое уголовное дело. Валерия Янина обвиняют в превышении должностных полномочий, которое на этот раз принесло ущерб бюджету в 53 млн рублей, об

В отношении экс-главы минздрава возбуждено новое уголовное дело. Валерия Янина обвиняют в превышении должностных полномочий, которое на этот раз принесло ущерб бюджету в 53 млн рублей, об этом сообщает региональный Следком. Валерий Анатольевич вы сейчас в присутствии защитников уведомляетесь о том, что сегодня, 10 ноября 2025 года, в отношении вас возбуждено уголовное дело по признакам