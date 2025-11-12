С 20 ноября во Владимирской области завершается период навигации, выход на водоемы будет запрещен для всех судов. Инспекторы ГИМС МЧС России напоминают о строгом соблюдении правил

С 20 ноября во Владимирской области завершается период навигации, выход на водоемы будет запрещен для всех судов. Инспекторы ГИМС МЧС России напоминают о строгом соблюдении правил безопасности и последствиях нарушения запрета. Перед окончанием сезона инспекторы провели патрулирование рек Клязьма и Нерль, беседуя с судоводителями о правилах регистрации, управления и обязательном использовании спасательных жилетов. Запрет на