В ближайшие пять лет колледжи Владимирской области будут готовить около 12 тысяч новых специалистов ежегодно, причём 60% из них — квалифицированные рабочие. Об этом сообщилаНаибольшая потребность, более 80% запросов, приходится на обрабатывающие производства. Среди самых востребованных профессий: аппаратчики-операторы пищевого производства, станочники, электромонтеры, повара, продавцы и пекари. Обучение по этим специальностям уже ведётся.Также определены новые направления подготовки: наладчики оборудования пищевой продукции, водители троллейбусов, операторы машинного доения. Особый спрос есть на специалистов с высшим образованием: инженеров (радиотехника, программная инженерия, робототехника), медработников и педагогов.